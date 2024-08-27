Курск, 27 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в минувшие сутки отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ в Курской области, сообщило 27 августа Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС Артиллерийский расчет гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО

Кроме того, были сорваны попытки атак штурмовиков противника в направлении трёх населённых пунктов региона, сказано в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены 11 атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного», — отметило Минобороны.

Штурмовые группы ВСУ потеряли до 65 человек убитыми и ранеными, были уничтожены бронетранспортёр и восемь боевых бронированных машины, сказано в сообщении.

Также 27 августа ведомство сообщило, что потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 400 человек. Авиация ВС РФ нанесла удары по резервам противника в районах 12 населённых пунктов Сумской области. Российские войска проводят разведывательно-поисковые действия по уничтожению пытавшихся проникнуть вглубь РФ диверсионных групп ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области.

Власти ранее сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

Президент Владимир Путин12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.