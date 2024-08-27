Москва, 27 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Платформа мессенджера Telegram удобна и «по-настоящему защищена», это доказывает задержание основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Приложение мессенджера Telegram

«Что касается использования этой платформы, она очень удобна, она по-настоящему защищена… Это уже доказано действиями французов, что Telegram — действительно надёжная и популярная сеть», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа основателя мессенджера задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

26 августа прокуратура Парижа проинформировала, что предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, его обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, а также в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания. Кроме того, Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений.

Во время разговора с ИА Регнум кандидат исторических наук и доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Дурова могут склонить к сотрудничеству спецслужбы Запада. Он добавил, что основатель Telegram является гражданином России и Франции, однако спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в РФ мессенджера.