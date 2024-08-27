Посёлок городского типа Власиха, Московская область, 27 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд во Власихе Московской области оставил в силе решение приговорить к 20 годам колонии строгого режима Станислава Ионкина, которого ранее признали виновным в поджоге клуба «Полигон» под Костромой.

РИА Новости/ Илья Питалев Станислав Ионкин

«Суд признал приговор суда первой инстанции изменить. Убрали год ограничения свободы, назначенный после отбытия основной части наказания, вернули воинское звание «сержант». В остальной части оставили без изменения», — сказал адвокат.

14 марта второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Станислава Ионкина к 20 годам колонии строгого режима. Мужчина устроил пожар в клубе «Полигон» в Костромской области, где погибли 13 человек.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в ночном клубе «Полигон» на улице Никитской под Костромой случился в ночь с 4 на 5 ноября 2022 года. Он начался из-за того, что 23-летний Станислав Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы, после чего в здании загорелся потолок. По словам очевидцев, таким образом он пытался защититься от обидчиков или напугать их — ранее в клубе произошла драка.

Тушение пожара продолжалось 18 часов, площадь составила 3,5 тыс. кв. метров. Сгорело всё здание, в котором, кроме клуба, располагалась аптека, цветочный и продуктовый магазин, ещё один бар. В огне погибли 13 человек.