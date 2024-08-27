Курск, 27 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Пять украинских вооружённых формирований остановили российские военные в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 27 августа в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС Апти Алаудинов

По его словам, уже «захлебнулись в своей крови» 61-я, 80-я, 82-я бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), а 92-я и 95-я бригады пошли «к своему завершению».

Ранее Алаудинов сообщил, что украинские войска понесли очень большие потери на курском направлении в минувшие сутки. Он уточнил, что два населённых пункта — Нижняя Паровая и Нечаев — освобождены российскими военными, этот район зачищен и взят под контроль.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 6,2 тыс. бойцов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим осуществил масштабную провокацию, направив войска в Курскую область. Он отметил, что украинские формирования ведут огонь, в том числе из ракетного оружия, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, Россия достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации.