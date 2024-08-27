Курск, 27 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Жительница села Погребки Курской области Марина Касьянова в интервью RT рассказала, что во время эвакуации её семья попала под обстрел сразу восьми танков ВСУ.

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Несколько человек пытались покинуть опасную зону на двух автомобилях, отметила Касьянова.

«Танки выехали нам навстречу и начали расстреливать. Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», — заявила собеседница телеканала.

Второй автомобиль успел съехать в кювет, женщины и ребёнок, которые находились в нём, сумели выбраться, но ВСУ начали охотиться за ними с помощью дронов, а также обстреливать, отметила Касьянова.

Только спустя два дня она выяснила, что её муж выжил, был доставлен в больницу и перенёс восемь операций, добавила собеседница журналистов.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника к 26 августа превысили 6200 человек.

Власти ранее сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

26 августа спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ Виталия Панченко, избивавшего мирных жителей Курской области. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором бойцы ВСУ требуют, чтобы мирные жители залезли в грузовик, и бьют некоторых из них. Панченко также признался, что принимал участие в ограблении магазинов в Курской области, и рассказал, что вывез нескольких жителей региона на грузовике в Сумскую область, где передал захваченных военной полиции Украины.

Украинские бойцы в Курской области занимались мародёрством и вели себя как дикари или слабоумные, рассказал ранее журналистам военнопленный Николай Тяжкороб. Он признал, что военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, забирали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь и спускались в погреба за едой.

Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.