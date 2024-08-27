Москва, 27 августа, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Значительную роль в освобождении Франции от нацистов в годы Второй мировой войны сыграли советские военнопленные, которые осуществили побег и сформировали партизанские отряды. Об этом 27 августа заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, посвящённой 80-летию освобождения Парижа.

Михаил Климентьев / ТАСС

25 августа 2024 года во Франции состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию освобождения Парижа от нацистской оккупации. Однако вклад Красной армии и Советского Союза в освобождение Франции от нацизма и подвиг советского солдата не были отмечены. На торжествах в Париже даже не упоминалось, что в движение Сопротивления входило свыше 5 тысяч русских и советских партизан, а его легенды — эмигрантки Анна Марли (Бетулинская) и Елизавета Скобцова, советский военнопленный и командир партизанского отряда Василий Порик и партизанки Надежда Лисовец и Розалия Семёнова — внесли немалый вклад в освобождение Франции.

Малышева подчеркнула, что советские военнопленные, которые не смирились с угнетением, смогли осуществить побег и сформировать партизанские отряды, сыграли значительную роль в освобождении Франции от нацистов в годы Второй мировой войны. Также большой вклад в освободительное движение внесли сами французы, которые создавали всевозможные отряды и противостояли нацизму.

«Их деятельная и активная позиция, к примеру на острове Олерон, способствовала тому, что союзники практически без боя смогли взять этот остров, сохранив полностью и живую силу, и вооружение. И, конечно, мы хотим отдать дань признания Шарлю де Голлю и его освободительной миссии, а также мы не должны забывать и о роли Советского Союза при поддержке этого государственного деятеля», — подчеркнула она.

Малышева также отметила, что историческая память — это не просто набор фактов, это и восприятие обществом ценностных ориентиров и смыслов. Такое восприятие позволяет говорить о национальном сознании, о понимании места своей страны в мире, о понимании внутренних процессов, которые происходят в стране.

В настоящее время в обществе есть большой запрос на такие исторические нарративы, понимание того, что происходит. Это связано с формированием национального сознания, а также с тем, что под влиянием информационных атак российское общество пытается приобрести «корневую систему», стабилизировать себя в осознании. Эта стабилизация как раз и происходит через такие исторические нарративы.

Отказ пригласить Россию в мае 2024 года на торжества по случаю высадки союзных войск во Франции, а затем 25 августа 2024 года по случаю 80-летия освобождения Парижа от нацистов французский историк Рафаэль Оклер и общественный деятель внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль назвали проявлением современной «войны за историю».

Историк Рафаэль Оклер отметила, что эта «война за историю» будет продолжаться системно. Её цель — доказать, что Францию и Париж освободили только американские войска, а о других освободителях предпочитают умалчивать.

Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль подчеркнул, что нужно бороться против фальсификации истории.

«Я был очень возмущён тем, что Россию не пригласили на праздничные мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии. Это плевок по отношению ко всем гражданским и военным, которые погибли в борьбе за свободу. Россия заплатила самую большую цену в борьбе за освобождение мира от нацизма. Без партизанского духа и храбрости русской армии Европу сложно было бы освободить от нацистского нашествия», — подчеркнул он.

Французский историк, представитель Движения российских соотечественников за рубежом князь Дмитрий Шаховской также отметил важность деятельности советских граждан в движении Сопротивления для освобождения Европы от нацистов.

«Я лично к движению Сопротивления в годы Второй мировой войны отношусь с особым вниманием. Сопротивление помогло мне остаться русским. Россия спасла меня. Достоинство русских в том, что даже за рубежом они не теряли чувства Родины и любви к ней», — подчеркнул он.

Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин отметил, что во Франции всегда будут помнить подвиг советских граждан — военнопленных и узников лагерей, которые принимали участие в освобождении Парижа и Франции от нацистов в годы Второй мировой войны. Он подчеркнул, что сохранение исторической памяти находится в приоритете его дипломатической деятельности.

Член правления Российского исторического общества Константин Певнев отметил, что вклад советских граждан — участников движения Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны невозможно переоценить.

Автор и режиссёр документального фильма «Голоса Олерона» Степан Решетников рассказал о взаимодействии русских эмигрантов и советских граждан в освобождении Франции при организации восстания на острове Олерон.

«Если бы не русские эмигранты и советские граждане, мы можем сказать, что на острове Олерон не было бы никакого движения Сопротивления», — подчеркнул он.

Бои за освобождение Парижа шли с 19 по 25 августа 1944 года. Не менее 5 тыс. советских граждан и русских эмигрантов сражались в рядах движения французского Сопротивления. Бои с фашистами охватили весь город, было построено более 600 баррикад, в сражениях погибли 28 тыс. человек. Фактически Париж был освобождён группами Сопротивления, вступившие в столицу 24 августа союзные силы окончательно закрепили успех парижских подпольщиков. 25 августа коллаборационистское правительство режима Виши окончательно пало.

26 августа 1944 года в Париже состоялся парад французских войск, где генерал Шарль де Голль заявил: «Париж освобождён! Освобождённый им самим, освобождённый его народом при поддержке армии Франции, при поддержке и содействии всей Франции, Франции, которая сражается, одной Франции». Однако США и Великобритания не хотели признавать Шарля де Голля лидером Франции.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня американский журналист Сеймур Херш написал, что приглашение России на мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, отменили по настоянию администрации президента США Джо Байдена.

13 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, при отсутствии России являются историческим позором Франции. Дипломат напомнила, что на это мероприятие Россию не позвали — сначала долго придумывали способы, как это преподнести, а потом просто решили не приглашать.

Член Совета Федерации Алексей Пушков 6 июня напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.