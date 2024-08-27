Москва, 27 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Москвичи, которые на выборах депутатов в сентябре проголосуют электронно, смогут принять участие в акции #ВыбираемВместе2024 — Москва программы «Миллион призов». Среди проголосовавших разыграют призовые баллы, которые победители смогут обменять на билеты в столичные театры, музеи и на аттракционы, промокоды на покупки в магазинах, кафе и других заведениях Москвы. Также призовыми баллами можно пополнить баланс транспортной карты «Тройка» либо направить их на благотворительность.

Иван Шилов, ИА REGNUM Электронное голосование

Победители розыгрышей #ВыбираемВместе2024 — Москва смогут отправиться в театр на премьерный показ, спектакль по мотивам любимой книги или музыкальную постановку.

Так, в репертуаре Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Театра на Юго-Западе — спектакли по классическим произведениям и сочинениям современных авторов. Зрителей также приглашают в Театр на Таганке, театры «Школа драматического искусства», «Современник» и многие другие. Всего в каталоге театров-партнеров представлено около 40 площадок.

Любителей музыки ждут в концертном зале «Зарядье», где проходят масштабные мультимедийные проекты, фестивали с участием российских и мировых звезд, небольшие камерные концерты, мастер-классы и другие культурные события. В свою очередь, Московский государственный академический театр оперетты приглашает погрузиться в оперный мир, а Московский государственный академический театр «Русская песня» — приобщиться к русскому фольклору. В Московском международном доме музыки можно познакомиться с симфонической и органной классикой, джазом, музыкальными театральными и цирковыми представлениями, танцевальными шоу.

Стать ближе к искусству приглашают также музеи и галереи города. Например, фондовая коллекция Музея Москвы, основанного в 1896 году, насчитывает около 800 тысяч единиц хранения, в том числе обширное собрание археологических артефактов.

Для культурного досуга с детьми, который можно организовать с помощью призовых баллов, также есть много вариантов. Можно познакомить детей с театральным искусством на интересном и адаптированном для них представлении — например, в Детском музыкальном театре юного актера, Московском детском театре эстрады, Московском детском сказочном театре или Московском театре кукол. Провести время с семьей также можно в Музее космонавтики, а юные палеонтологи будут рады сходить с родителями в Государственный Дарвиновский музей.

Выбраться на прогулку и побывать в царских угодьях возможно, если отправиться в легендарный музей-заповедник «Коломенское» и посетить дворец царя Алексея Михайловича. Это историко-художественная реконструкция того самого дворца, в котором Алексей Романов и его семья проводили время, развлекались и, вероятно, принимали судьбоносные решения.

Перенестись в Российскую империю XVIII века можно в музее-заповеднике «Царицыно». Залы Большого дворца, Хлебный и Оперный дома, Кавалерские корпуса, мосты, руины и оранжереи — все говорит о том, как величественен был замысел Екатерины Великой и как талантливы были архитекторы, которых она привлекла к работе над Царицыно.

В каталоге партнеров программы «Миллион призов» есть предложения и для тех, кто ищет более шумные развлечения. С помощью призовых баллов москвичи смогут выгодно приобрести билеты в парк развлечений и покататься на аттракционах. Помимо этого, можно посетить смотровую площадку на высоте 327 метров, продегустировать мороженое и шоколад.

При обмене у партнеров программы каждый призовой балл равен одному рублю. Основной розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 — Москва пройдет среди тех, кто отдаст голос на сентябрьских выборах онлайн или с помощью терминала на участке. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов.

Для некоторых категорий участников предусмотрены гарантированные призы. Тысячу баллов получат избиратели, проголосовавшие онлайн и не ставшие победителями в основном розыгрыше, если это их первое дистанционное электронное голосование или если они старше 60 лет. При совпадении условий для получения гарантированного приза начисляется одна тысяча баллов.

Избиратели, которые в дни выборов отдадут голос на elec. mos.ru, смогут принять участие в розыгрыше дополнительных призов. Его победители смогут получить скидку в размере 15 тысяч призовых баллов на покупки у партнеров в одной из выбранных категорий, таких как «Спорт», «Путешествия и культура» и «Техника для дома».

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут в столице с 6 по 8 сентября, розыгрыши призов приуроченной к ним акции #ВыбираемВместе2024 — Москва состоятся с 7 по 9 сентября. Отдать голос можно будет на любом избирательном участке города, воспользовавшись терминалом электронного голосования.