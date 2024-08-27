Москва, 27 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные рассказали, как держали оборону против украинских бойцов в районе курской исправительной колонии №11 вблизи населённого пункта Малая Локня. Соответствующее интервью опубликовало Минобороны РФ.

ИА Регнум

Стрелок с позывным Зёма рассказал, что задачей российского подразделения было контролировать проходящую рядом с колонией №11 дорогу вблизи Малой Локни Суджанского района Курской области.

Он добавил, что в составе ВСУ были наёмники, говорящие на польском и французском языках, а также африканцы. По его словам, ВС России удалось подбить технику противника, включая американский Stryker, из ПТУР и гранатомётов.

Боец по имени Игорь сказал, что украинские бойцы применяли дроны, в том числе с зажигательными зарядами. По его словам, ВСУ также наносили удары по трёхэтажному зданию рядом с колонией, в котором находились мирные жители.

Боец с позывным Тридцатый добавил, что российские военные держались до последнего и отступили с позиций лишь тогда, когда танк ВСУ разрушил здания на территории исправительной колонии. В этот момент завязался стрелковый бой, бойцы ВС РФ дошли до другого опорника и закрепились там.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 27 августа отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню Суджанского района Курской области на машинах Marder и Stryker. Военные мотострелкового батальона заняли оборону в здании ИК-11.

По данным Минобороны, российские бойцы возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров и около сотни боевиков.

Для недопущения прорыва ВСУ к Малой Локне, находясь в окружении, российские военные вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций, уточнили в ведомстве. Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима. По данным на 26 августа, украинские войска на этом направлении потеряли свыше 6,2 тыс. военных.