Хельсинки, 27 августа, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Украина может использовать переданное Западом оружие для ударов по России «в оборонительных целях». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции МИД страны, прямая трансляция которой велась на YouTube-канале министерства.

ИА Регнум

«Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, может ли Киев использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России.

По его словам, Финляндия не устанавливала ограничения на использование Киевом переданного оружия, если оно применяется в оборонительных целях, а также если это не нарушает международное право.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявлял, что при передаче Украине оружия Хельсинки не запрещал его применение по территории России.

1 июня газета Politico написала, что в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России. По мнению издания, решение главы Соединённых Штатов разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России может привести к тому, что на него будут оказывать давление, чтобы пойти в этом вопросе дальше.

31 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Киеву оружие Запада для ударов по территории России. Также он назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что уже были попытки атаковать российскую территорию западным оружием. Он добавил, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.