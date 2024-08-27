Москва, 27 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Служба внешней разведки (СВР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США продолжают поддерживать скромный, но обмен информацией, заявил 27 августа глава СВР Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Сергей Нарышкин

«Официальные представители наших разведывательных служб — ЦРУ и СВР — работают и в Вашингтоне, и в Москве. Идёт хоть скромный, но обмен информацией. Такой контакт существует и поддерживается. И это хорошо», — приводит слова Нарышкина ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в мае Нарышкин заявил, что не исключает контакты с руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом в ближайшее время.

Перед этим, 6 марта, Нарышкин заявил, что будет придерживаться договорённости не допускать утечек данных о контактах с директором ЦРУ. При этом директор СВР подчеркнул, что ранее уже происходили утечки информации. Однако подобные случаи допускались лишь со стороны Соединённых Штатов Америки.

8 февраля Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Бёрнсом. При этом он не стал уточнять, когда именно подобные переговоры могут состояться. По словам Нарышкина, до этого, в конце июня 2023 года, уже состоялись его переговоры с главой ЦРУ. Тогда стороны обсудили «будущее Украины».