Москва, 27 августа, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям IX Восточного экономического форума (ВЭФ).

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Глава государства подчеркнул, что роль АТР в международных делах стремительно возрастает, здесь открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

«Хотел бы подтвердить, что Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве», — говорится в приветствии российского лидера.

Путин добавил, что Россия настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин заявлял, что Россия открыта широкому диалогу по насущным вопросам повестки дня Азиатско-Тихоокеанского региона и собирается продолжать активно участвовать в усилиях по построению здесь равноправных, взаимовыгодных и основанных на взаимном уважении отношений между странами.

Также российский лидер отмечал, что абсолютное большинство государств АТР не приемлет разрушительную логику санкций. В этом огромное конкурентное преимущество региона, залог его динамичного долгосрочного развития, темп которого на протяжении длительного времени устойчиво превышает общемировой, заявлял глава государства.