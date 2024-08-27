Москва, 27 августа, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Мошенники выдают себя за сотрудников Госархива, чтобы получить от граждан доступ к цифровым сервисам. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба ВТБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В новой схеме мошенники сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию», — говорится в сообщении.

Пользователя убеждают в наличии неких невостребованных писем, данные об отправителях которых утеряны. Адресата просят забрать их в отделении МФЦ или «Почты России», после чего предлагают записаться онлайн, чтобы не ждать очередь на месте.

Затем мошенники просят потенциальную жертву назвать им цифровой код, поступивший в СМС. Так они завладевают секретной информацией и получают доступ к цифровым сервисам, включая «Госуслуги» и онлайн-банк. Это позволяет злоумышленникам вывести деньги или оформить кредиты, предупредили в банке.

Определитель номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств и предупреждает о мошенниках и спаме, поможет защититься в подобных случаях, рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ВТБ предупредили о мошеннической схеме с арендой банковских карт у так называемых дропов. Если ранее злоумышленники выкупали карты и избавлялись от них после совершения транзакций, то теперь они пытаются сделать изначальных владельцев карт соучастниками преступления. Мошенники, арендуя у простых пользователей — дропов — сторонние карты для зачислений, обещают им лёгкий и безопасный заработок. В действительности передача карты в аренду грозит неприятными последствиями: от попадания в чёрные списки банков до уголовной ответственности, предупредили в финансовой организации.