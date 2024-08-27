Активы и имущество бывшего депутата ГД Сопчука обратили в доход государства
Активы экс-депутата ГД Сопчука на сумму более ₽41 млрд передали государству
Москва, 27 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства 79 объектов имущества и активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука на сумму более 41 млрд рублей. Об этом 27 августа сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«На основании материалов, представленных Федеральной службой безопасности, по иску Генеральной прокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной думы Федерального собрания С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей», — сказано в сообщении ЦОС.
Отмечается, что уголовное дело в отношении бывшего депутата расследуется в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности и отмывании денег и имущества, приобретённого преступным путём.
По данным ФСБ, Сопчук покинул Россию в июле 2021 года и скрылся в ОАЭ. Экс-депутат объявлен в международный розыск.
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