Москва, 27 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства 79 объектов имущества и активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука на сумму более 41 млрд рублей. Об этом 27 августа сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ТАСС/ Владимир Саяпин Сергей Сопчук

«На основании материалов, представленных Федеральной службой безопасности, по иску Генеральной прокуратуры РФ и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной думы Федерального собрания С. А. Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей», — сказано в сообщении ЦОС.

Отмечается, что уголовное дело в отношении бывшего депутата расследуется в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности и отмывании денег и имущества, приобретённого преступным путём.

По данным ФСБ, Сопчук покинул Россию в июле 2021 года и скрылся в ОАЭ. Экс-депутат объявлен в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля стало известно, что Хорошевский суд Москвы изъял более 26 млн рублей и недвижимость у осуждённого за мошенничество бывшего сотрудника Следственного комитета Александра Киреева и его родителей. Решение об изъятии суд принял, исходя из того, что родители Киреева не могли приобрести имущество на законно полученные средства.

11 августа Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства офисное здание, принадлежащее заместителю начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Внутри находятся два межрайонных отдела судебных приставов.