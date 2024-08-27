Москва, 27 августа, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Вывоз биоматериалов с Украины через территорию Молдавии является частью операции прикрытия, которую проводят США. Об этом 27 августа корреспонденту ИА Регнум заявил полковник службы внешней разведки в отставке, ветеран Службы внешней разведки (СВР), ветеран группы «Вымпел» Лев Корольков, комментируя заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о том, что вывоз биоматериалов с Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, которые подконтрольны президенту Молдавии Майе Санду.

Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa

Кириллов отметил, что сопровождение следующих с Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями «Гамма Логистик» и «АэроТрансКарго», подконтрольными Санду, а также кишинёвскими медучреждениями и западными посредническими организациями.

«Вывоз биоматериалов с территории Украины представляет серьёзную опасность для России, так как это часть биологической войны, которую Запад ведёт против нашей страны. Элементы этой войны периодически появляются во время специальной военной операции. США всегда придавали большое значение этой сфере, поэтому наибольшее количество биолабораторий было расположено на Украине, где они могли осуществлять свою деятельность без контроля. Сбор США биоматериалов — это один из элементов разработки операции биологической войны и биологического оружия. За всеми биолабораториями на Украине стоят не гражданские ведомства или исследовательские предприятия, а спецслужбы армии США. США вывозят биоматериалы через Молдавию, прикрываясь тем, что это касается только Украины и Молдавии. На самом же деле эти материалы попадают в соответствующие подразделения американской армии», — отметил эксперт.

Минобороны России и другие ведомства придают большое значение этому вопросу и работают в этом направлении. У России есть доказательства работы биолабораторий на Украине, но их работа не остановлена, что подтверждается попытками вывоза части биоматериалов через Молдавию.

Как передавало ИА Регнум, Кириллов также отметил, что организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) следует как можно скорее расследовать применение ВСУ токсичных химикатов с опорой на представленные Россией доказательства. Он отметил, что российская сторона располагает информацией о поставках на Украину химических реагентов и средств защиты. Не исключено, что Киев готовит очередные провокации с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

В частности, 13 июля российские военные узнали о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ. В августе в одном из украинских схронов нашли вещества на основе нитрата таллия, который является сильным токсикантом. Также были обнаружены тактические смеси веществ раздражающего действия, рассказал Кириллов.

Кириллов напомнил о рисках, связанных с ввозом на территорию Украины отходов опасных химических производств и отработанного ядерного топлива. Эти отходы могут быть использованы для изготовления «грязной бомбы» и химических провокаций, полагают в Минобороны. Он также отметил, что на Украину было поставлено около 500 тонн триэтаноламина — компонента для производства боевых отравляющих веществ.

Кириллов 8 июля информировал, что США и Германия совместно с Украиной и техническим секретариатом ОЗХО намереваются в очередной раз обвинить Россию в якобы применении химического оружия в зоне проведения спецоперации.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, изощрённость провокаций Запада усиливается по мере того, как ухудшаются дела у Киева.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев 13 августа сообщил, что в городе Николаеве на Украине зафиксировали вспышку неизвестного заболевания со свойственным химическим запахом. В Киеве называют это «новым ковидом», уточнил он. По его словам, на протяжении более двух недель жители Николаева просыпаются по ночам от неприятного запаха с резью в глазах и носоглотке, полоскание и питьё не помогают.

В апреле посол России в США Анатолий Антонов назвал Украину полигоном для незаконной реализации военно-биологических программ США. Вашингтон разрушил архитектуру контроля над вооружениями.

В январе Кириллов сообщал, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования. Он отмечал, что системное расширение Соединёнными Штатами Америки военно-биологической деятельности создаёт угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников.

Также Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.