Москва, 27 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не ознакомился с призывами о признании киевского режима террористическим. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Дмитрий Песков

Во время встречи один из корреспондентов задал вопрос о возможности признания киевского режима террористическим. Пресс-секретарь ответил, что он ещё не успел ознакомиться с текстом интервью бывшего премьер-министра Сергея Степашина, выступившего с таким предложением. Песков отметил, что главным для России является достижение целей спецоперации.

«Цели [СВО] будут достигнуты, и задачи будут выполнены», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в ходе интервью Степашин заявил, что на сегодняшний день никакие мирные переговоры с Украиной невозможны. По его словам, проведение переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским — это то же самое, что вести переговоры с Гитлером. Экс-премьер отметил, что сейчас Россию может устроить только полная капитуляция киевского режима.

21 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага.

Президент России Владимир Путин сообщил, что российской стороне не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.