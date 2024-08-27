Москва, 27 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Госслужащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях, и в Кремле следуют этому правилу, заявил журналистам 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Так он ответил на вопрос, используют ли в Кремле Telegram. Арест основателя мессенджера Павла Дурова создал опасения открытия доступа к серверам мессенджера, сказал журналист.

Удалять личные переписки в мессенджере — это глупость, отметил Песков.

«Чистить переписки — это полная глупость. В служебных целях мы никакие мессенджеры не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался. 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях, сообщила в тот же день прокуратура Парижа. В частности, основателя Telegram обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Помимо этого, Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений, касаемых предоставления незаконных криптографических услуг.

В разговоре с ИА Регнум кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Дурова могут склонить к сотрудничеству западные спецслужбы. Он добавил, что основатель Telegram является гражданином России и Франции, но спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в РФ мессенджера.