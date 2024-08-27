Москва, 27 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью нанесли новый удар по военным объектам на Украине, был применён комплекс «Кинжал», сообщили в Минобороны. Об этом 27 августа заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Антон Денисов

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, все назначенные цели поражены.

Как передавало ИА Регнум, ВС России утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заявили в Минобороны РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта. По его словам, было выпущено более 100 ракет и столько же беспилотников.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что удары ВС России по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины могут привести к серьёзным проблемам в сфере железнодорожных перевозок. Кроме этого, ударами по энергообъектам Россия полностью обесценила усилия Запада по повышению обороноспособности Украины, нивелировала военные возможности этой страны.