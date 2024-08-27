Москва, 27 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела в отношении украинского и немецкого журналистов, которые незаконно проникли в Суджу, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Wellе — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала «1 + 1» Нагорной Натальи Викторовны», — говорится в сообщении.

По данным ЦОС, журналисты незаконно пересекли государственную границу РФ и осуществляли видеосъёмку в районе населённого пункта Суджа Курской области. Также в ФСБ уточнили, что всего с 17 августа по указанной статье уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. Послу был выражен решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса.

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, для того, чтобы выдавать не соответствующую действительности информацию в регионе.