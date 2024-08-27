Вологда, 27 августа, 2024, 12:01 — ИА Регнум. «ФосАгро» выступила генеральным партнером выставки сельскохозяйственной техники и технологий Вологодской области «День поля — 2024». Участниками мероприятия стали аграрии из десяти регионов страны. Для них прошла демонстрация лучших образцов сельскохозяйственной техники и оборудования, презентация современных систем минерального питания и кормовых добавок, рабочие встречи и деловые переговоры с руководителями и специалистами хозяйств.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, выставку планируют проводить регулярно. Глава региона посетил стенд «ФосАгро», где компания представила широкий спектр минеральных удобрений, системы минерального питания для задач сельхозпредприятий Вологодской области, агрономические сервисы крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», а также сорта и гибриды сельхозкультур от лидеров отечественной селекции.

По словам генерального директора «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, за первое полугодие текущего года компания увеличила поставки российским аграриям на 7,1%, до 1,74 млн тонн. Немалая часть этого объема произведена в Вологодской области на мощностях «ФосАгро». Он отметил, что продукцию АО «Апатит», череповецкого химического комплекса группы «ФосАгро», знают и активно применяют в 74 регионах России, от Калининграда до Камчатки.

«Благодаря поддержке администрации и правительства области в вологодском АПК реализуется долгосрочный тренд на повышение плодородия почв: за последние пять лет мы увеличили суммарные поставки азотных, фосфорных и NPK-удобрений в регион в четыре раза. Видим потенциал применения здесь жидких форм минерального питания, реализовать который планируем совместно с наиболее передовыми технологическими продвинутыми хозяйствами Вологодской области», — подчеркнул Вовк. Он напомнил, что в апреле 2024 года «ФосАгро-Регион» и правительство Вологодской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере АПК.

Как в свою очередь отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, Вологодская область — мощный промышленный регион, располагающий при этом богатым аграрным потенциалом. «Мы не просто заинтересованы, но считаем своим долгом способствовать развитию вологодского АПК. Благодаря активной поддержке главы региона Георгия Филимонова, всего правительства Вологодской области мы ежегодно заключаем ряд соглашений об участии в социально-экономическом развитии региона. Высокие, рекордные урожаи нашей страны — это совместная заслуга российского АПК и отрасли минеральных удобрений», — подчеркнул Александр Гильгенберг.