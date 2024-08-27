Москва, 27 августа, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Запад вряд ли завладеет чувствительной для России информацией после задержания основателя Telegram Павла Дурова, полагает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Об этом он заявил 27 августа.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — приводит RT ответ Нарышкина на вопрос, есть ли опасения передачи Дуровым чувствительной для России информации.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Дело в отношении него открыли 8 июля в рамках предварительного расследования, инициированного французской прокуратурой по результатам проверки отдела по борьбе с киберпреступностью. Ордер активировался после прибытия бизнесмена во Францию.

Дурова поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. Срок его задержания истечёт 28 августа, уточнили в прокуратуре Парижа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о требовании Москвы предоставить консульский доступ к Дурову. Она заявила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.

Арест Дурова, основателя мессенджера с почти миллиардной мировой аудиторией, вновь поднял вопрос о методах получения различными государствами контроля над медиаплатформами, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Велесов.