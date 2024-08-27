* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Уехавший в Израиль юморист и шоумен Михаил Шац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продал свою трёхкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, сообщает Shot.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Михаил Шац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По информации канала, от своей недвижимости в России телеведущий и комик начал избавляться в 2023 году. Изначально трёхкомнатную квартиру площадью 82 кв. метра на улице Моховой он выставил на продажу за 40 млн рублей.

Однако покупателей за указанную цену не нашлось. По итогу имущество было продано за 33 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Шац, с 2015 года имеющий израильское гражданство, переехал в эту страну после начала российской спецоперации на Украине. Проведение СВО он осудил.

В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Он безуспешно пытался отменить этот статус через суд.

В октябре 2023 года юморист Шац рассказал, что вернулся в Израиль на третий день после начала боевых действий в стране. Он сообщил, что намерен разными способами помогать израильтянам, например, сдавать кровь или перевозить вещи. О возможном участии в боевых действиях шоумен не упомянул.