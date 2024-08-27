Николаев, Украина, 27 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. В Хмельницкой области, предположительно, уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ в результате ударов. Об этом 27 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

По информации подпольщика, основные прилёты были зафиксированы местными жителями в районе военного аэродрома в Староконстантинове.

«На территории аэродрома есть более 30 арочных укрытий, которые ВСУ используют и как укрытия для самолётов, так и для складирования БК, в том числе дальнобойных натовских ракет класса воздух — земля, которыми бьют в сторону Крыма», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Он отметил, что некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени и мощной детонацией.

«По пока не подтвержденным данным, была уничтожена система ПВО», — добавил подпольщик.

Как передавало ИА Регнум, по данным Лебедева, окрестности украинского Староконстантинова, где находятся военный аэродром и склад с боеприпасами, подверглись удару. В результате ударов, помимо системы ПВО, предположительно, поражён объект, который посещали офицеры, в том числе иностранцы.

Днём ранее Лебедев информировал, что в Полтаве был поражён пункт распределения подразделений ВСУ для ротаций.

Минобороны РФ 26 августа сообщило, что российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. Отмечалось, что все назначенные цели были поражены.