Киев, 27 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Ситуация для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Красноармейском Донецкой Народной Республики является катастрофической, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум

«Не понимаю, какой план у Зеленского и Сырского. Но выглядит всё критически и катастрофично», — написал Гончаров в своём Telegram-канале.

26 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в зоне боевых действий под Красноармейском (украинское название — Покровск) сложилась наиболее трудная для ВСУ ситуация. Исходя из этого, по его словам, принято решение об усилении красноармейского направления.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ считают, что провал на красноармейском направлении связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой личного состава. Об этом 22 августа написало британское издание The Economist. Украинский боец Дублин заявил журналистам, что трудности армии усугубляются «идиотскими» порядками.

ВСУ начали покидать позиции в восточной части села Карловка на красноармейском направлении. Благодаря действиям российских военных на этом участке фронта украинские подразделения лишились существенной части логистических путей, необходимых для прибытия резервов и подкреплений, проинформировали 24 августа в силовых структурах ДНР.