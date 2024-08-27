Белгород, 27 августа, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Ситуация на границе в Белгородской области сложная, но контролируемая, сообщил 27 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

По словам главы области, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться через границу региона.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал Гладков в Telegram-канале.

Вместе с этим губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что въезд в белгородское село Вязовое ограничен с 27 августа, областные власти рассмотрят вопрос о закрытии ещё трёх сёл в Грайворонском и Валуйском районах. По его словам, обстановка в области остаётся сложной. Решение по отселению сёл Дроновка, Пороз и Старый Хутор будет принято 28 августа на заседании оперативного штаба. Губернатор добавил, что через неделю начнут работать специальные комиссии, которые проинформируют жителей о порядке отселения и осуществления единоразовых выплат. Жители Вязового получат по 15 тыс. рублей. Выплаты жителям Колотиловки начнутся на этой неделе.

22 августа в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным Гладков сообщил, что 35 населённых пунктов в Белгородской области закрыты для въезда в связи с оперативной обстановкой. В регионе с 9 августа действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа — режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за террористических атак со стороны украинских вооружённых формирований.