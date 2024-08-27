Москва, 27 августа, 2024, 11:18 — ИА Регнум. «Почта России» отменила плату за посылки из Курской и Белгородской областей. Также организована бесплатная отправка посылок от жителей других городов России в указанные регионы, сообщает пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

По данным пресс-службы, 27 августа отделения «Почты России» по всей стране начали бесплатно принимать посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой посылки в любой город России. Также уточняется, что количество посылок от одного отправителя не ограничено.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. Глава государства утвердил поручение о рассмотрении вопроса о дополнительной потребности приграничных областей в получении специального транспорта.

Вместе с этим правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в интернет и к радиотелефонной связи.