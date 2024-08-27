Москва, 27 августа, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Состояние военного корреспондента Евгения Поддубного нормализуется. Журналиста перевели из реанимации в ожоговое отделение, сообщает Lenta.ru.

РИА Новости/Евгений Биятов Евгений Поддубный

Отмечается, что военкор уже проявляет активность, а лечащие врачи разрешили родственникам и друзьям посещать его.

Вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи, и его госпитализировали в областную больницу.

8 августа Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Там сообщили, что у военкора преобладает ожоговая травма, но также есть много мелких повреждений. 11 августа журналист рассказал, что, помимо ранений, получил контузию.

Также Поддубный рассказал, что в момент удара украинского беспилотника по автомобилю отчаянно хотел жить. Кроме того, он поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днём рождения Поддубного и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе.