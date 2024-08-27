Екатеринбург, 27 августа, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, шесть человек получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ГИБДД Свердловской области

«Медицинская помощь потребовалась шести участникам ДТП. Одному человеку помощь оказали на месте происшествия сотрудники службы «03», от госпитализации он отказался. Ещё пять свердловчан доставлены в медицинские организации Екатеринбурга, их состояние уточняется», — говорится в сообщении.

Известно, что водитель автобуса ПАЗ направлялся по маршруту 89 УрФУ — Окраинная. Он отвлёкся от управления, что привело к потере контроля и наезду на дерево, уточнили в пресс-службе.

По данным Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне автобуса находились семь пассажиров и водитель. В настоящий момент на месте автопроисшествия инспекторы ДПС проводят процессуальные действия.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа на подъезде к Ставрополю произошло массовое ДТП с 32 автомобилями. Водитель фуры не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник. Из её бака вытекло топливо, проезжая часть стала скользкой, несколько машин потеряли управление и столкнулись. В ходе инцидента пострадали как минимум пять человек, им была оказана необходимая медицинская помощь.

24 августа десять человек пострадали в ДТП со съехавшим в кювет автобусом в Новосибирской области. Авария произошла в Черепановском районе области. На момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров. Их госпитализировали.