Москва, 27 августа, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Вывоз биоматериалов с Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, которые подконтрольны президенту Молдавии Майе Санду, заявил 27 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

TASS /U. S. Marine Corps photo by Pfc. Courtney A. Robertson

«Обращаю ваше внимание, что сопровождение следующих с Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями «Гамма Логистик» и «АэроТрансКарго», подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду, а также кишинёвскими медучреждениями и западными посредническими организациями», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Кириллов сообщал, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования. Он отмечал, что системное расширение Соединёнными Штатами Америки военно-биологической деятельности создаёт угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников.

Также Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.