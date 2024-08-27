Москва, 27 августа, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Киевский режим может готовить очередные провокации с токсичными химикатами в зоне специальной военной операции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ольга Смольская/ТАСС

«Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции», — сказал он на брифинге.

Так, 13 июля текущего года Минобороны получило информация о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения третьего аэромобильного батальона ВСУ, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович сообщил, что химическая лаборатория ВСУ, работающая в Донецкой Народной Республике, производит боеприпасы с хлорпикрином, использование которого не допускается Конвенцией о запрещении химического оружия. В химических боеприпасах используется хлорпикрин, который выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей, отметил он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 июля заявил, что ВСУ применяют против российских войск химическое оружие. Он добавил, что эти данные фиксируют и передают в Организацию по запрещению химического оружия и другим структурам.

26 августа в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что Соединённые Штаты Америки остаются главным поставщиком на Украину отравляющих средств, в том числе применяемых ВСУ химических вооружений.