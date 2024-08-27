Москва, 27 августа, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Около 500 тонн триэтаноламина — компонента для производства боевых отравляющих веществ — поставлено на Украину. Об этом сообщил на брифинге 27 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Он пояснил, что с помощью этого соединения можно произвести такое химоружие, как азотистый иприт. При этом в открытом доступе отсутствуют факты, которые бы подтверждали, что вещество не использовалось в противоправных целях.

«Только в июле 2024 года украинская компания «Реагент» импортировала более 160 тонн триэтаноламина», — приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.

Ранее, напомнил Кириллов, страны Запада бурно негодовали из-за закупки подобных химикатов Сирией. В результате в декабре 2023 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовала полностью запретить поставки химической продукции двойного назначения на территорию этой страны.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа Кириллов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют отравляющие вещества, подобные тем, какими Третий рейх наполнял газовые камеры. Он уточнил, что зафиксировано 400 случаев использования противником химических боеприпасов, которые в основном содержали в себе полицейские средства. Такие вещества синтезируют только в США.

В отношении использования ВСУ химоружия Москва собрала все необходимые пробы и передала их в ОЗХО, однако там не проводили никаких расследований и не отправляли соответствующих запросов, добавил Кириллов.