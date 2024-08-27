Астана, 27 августа, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Казахстан получил от Таджикистана около 500 млн кубометров воды для полива сельхозугодий, сообщается на сайте казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.

ТАСС/ Олег Давыдов

«С 1 июня Таджикистан направил Казахстану по межгосударственному каналу «Достык» 488,6 млн кубометров воды», — сообщило ведомство.

Отмечается, что это на 40 млн кубометров больше, чем в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан и провёл переговоры с лидером этой страны Эмомали Рахмоном.

В ходе встречи стороны обсудили приоритеты и задачи по дальнейшему укреплению сотрудничества в различных областях, таких как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и другие. Они договорились сосредоточить усилия на запуске совместных проектов и создании благоприятных условий для развития бизнеса. Также были рассмотрены возможности расширения партнёрства в сферах образования, цифровизации и использования космических технологий.