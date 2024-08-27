Киев, 27 августа, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Николаевской области Украины, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале 27 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Николаев, прилёт в области», — написал Лебедев.

По его информации, прилёт был в районе населённых пунктов Снигирёвка, Баштанка, Березнеговатое и Новый Буг. Данные о поражённой цели уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лебедев информировал об ударе российских войск по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным подполья, удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.