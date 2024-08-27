Птицеводы хотят ограничить наценку торговых сетей на куриное яйцо
Росптицесоюз предложил ограничить наценку торговых сетей на куриные яйца
Москва, 27 августа, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) вышел с предложением к ФАС ограничить наценку на яйца не более 10 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации.
Авторы отметили значительный рост торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объёма долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. Помимо этого, в письме предлагается ограничить торговую наценку на товары первой необходимости.
Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз решил вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров, говорится в документе, опубликованном 2 июля в «Официальном журнале ЕС».
После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил для неё ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах ЕС начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции.