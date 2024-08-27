Москва, 27 августа, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) вышел с предложением к ФАС ограничить наценку на яйца не более 10 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Яйца

Авторы отметили значительный рост торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объёма долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. Помимо этого, в письме предлагается ограничить торговую наценку на товары первой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз решил вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров, говорится в документе, опубликованном 2 июля в «Официальном журнале ЕС».

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил для неё ряд пошлин на сельхозпродукцию, после чего фермеры в странах ЕС начали протестовать, так как несут убытки из-за потока дешёвой украинской аграрной продукции.