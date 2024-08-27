Пять дронов ВСУ сбили ночью силы ПВО над Белгородской и Курской областями
Пять беспилотников ВСУ сбили ночью силы ПВО над Белгородской и Курской областями
Москва, 27 августа, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Силами российских подразделений ПВО ночью 27 августа обезвредили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в Telegram-канале ведомства.
Дежурные средствами противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА самолётного типа, из них три беспилотника нейтрализовали над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России в общей сложности 20 БПЛА. Больше всего дронов было уничтожено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России поразили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.
Украинские боевики в ночь на 27 августа атаковали два села в Белгородской области. В результате ранения получили пять человек, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.