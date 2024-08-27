Москва, 27 августа, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Силами российских подразделений ПВО ночью 27 августа обезвредили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Дежурные средствами противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА самолётного типа, из них три беспилотника нейтрализовали над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России в общей сложности 20 БПЛА. Больше всего дронов было уничтожено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России поразили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.

Украинские боевики в ночь на 27 августа атаковали два села в Белгородской области. В результате ранения получили пять человек, проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.