Херсон, 27 августа, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Десантники группировки «Днепр» подбили украинский штурмовой катер. Видео ликвидации обнародовало Минобороны России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Десант в вертолёте МИ-8

Высадка украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу происходила в ночь на 9 августа.

«Противотанковые расчёты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области, уничтожив два десантных катера и более десяти военнослужащих ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военнослужащие с помощью средств воздушной разведки обнаружили десантные катера противника с личным составом. Они на большой скорости двигались в направлении Кинбурнской косы со стороны Очакова.

На видео украинская ДРГ в ходе высадки с помощью подрыва управляемого боевого катера разминировала небольшой участок берега. Первую группу ВСУ уничтожили пуском управляемой ракеты. Затем десантники в стрелковом бою ликвидировали остальной личный состав ДРГ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 августа, перед тем как высадить десант, ВСУ в течение четырёх часов обстреливали Кинбурнскую косу. При попытке высадки участие принимали польские наёмники.

Украинские формирования готовят попытку высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Чёрного моря и Днепро-Бугского лимана, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Этот план координируют силы специальных операций НАТО, добавил он. Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор, заключил Сальдо.