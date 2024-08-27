Киев, 27 августа, 2024, 06:00 — ИА Регнум. На Украине ночью 27 августа на фоне объявленной воздушной тревоги серия взрывов прогремела в Киеве.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

О взрывах в украинской столице написал телеканал «Общественное». По данным журналистов, взрывы также были слышны в Хмельницкой области.

За ночь 27 августа на территории всей Украины дважды объявляли воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Волынской областях.

Минобороны РФ 26 августа сообщило, что российские вооружённые силы нанесли удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины. В сообщении говорится, что все назначенные цели были поражены.