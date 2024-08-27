Киев, 27 августа, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Во всех областях Украины ночью 27 августа второй раз объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, взвыли на всей территории Украины с 05:14 мск.

Первый раз режим воздушной тревоги по всей стране объявляли ночью 27 августа в 03:18 мск.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 августа украинские СМИ сообщали о прилётах по объектам в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Волынской областях.

Некоторые города остались без света и водоснабжения, экстренные отключения введены на всей территории Украины. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в энергосистеме страны после взрывов сложилась сложная ситуация, последствия уточняются.