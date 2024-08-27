* — принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Вашингтон, 27 августа, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Американский разработчик, медиамагнат, глава американской корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой принадлежит Facebook, Марк Цукерберг признался, что Белый дом под руководством Джо Байдена оказывал на него давление с целью цензуры контента в соцсетях компании.

JD Lasica Марк Цукерберг

Письмо Цукерберг отослал председателю юридического комитета палаты представителей США Джиму Джордану, который и опубликовал текст на своей странице в соцсети Х.

По словам американского предпринимателя, чиновники из Белого дома в 2021 году «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определённый контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались».

Решение по удалению контента тем не менее оставалось за платформой, заверил Цукерберг, добавив, что давление американских властей было неправильным и он сожалеет, что компания не была «более откровенной по этому поводу».

«Я твёрдо убеждён, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — написал он и заверил, что в дальнейшем корпорация даст отпор.

При этом Марк Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука сына Байдена Хантера, которое могло доказать участие Байдена-младшего в криминале, в сфере наркотрафика и проституции.

Как сообщало ИА Регнум, Цукерберг не столкнётся с угрозой задержания и ареста, которым подвергли сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

Миллиардер пояснил, что Цукерберга не ждёт такое развитие событий, поскольку он тайно раскрывает властям данные о пользователях своей платформы. На странице в социальной сети X Маск также обвинил главу Meta в ограничении свободы слова.

Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини на фоне ситуации с сооснователем Telegram заявил, что в Европе уже вплотную подошли к цензуре и «вони режима». Он также допустил, что следующим после Дурова может стать Илон Маск.