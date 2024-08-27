Вашингтон, 27 августа, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Российские военные продвигаются на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Об этом 26 августа заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Вы видите, что россияне в ДНР постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой территории идут тяжёлые бои», — признал Патрик Райдер.

Он пояснил, что Пентагон не упускает ситуацию, «внимательно следит», поддерживает связь с Киевом, обсуждает военные потребности.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Белого дома с киевским режимом о возможности увеличения глубины ударов по территории России американским оружием продолжаются. Об этом 26 августа заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Политика США в отношении использования американского оружия не изменилась, добавил Кирби. Также он сказал о намерении американских властей выделить Украине оборудование для восстановления повреждений и укрепления энергетической инфраструктуры.

Издание Politico со ссылкой на анонимные источники в Белом доме отмечало, что США не разрешают Украине применять их вооружение для ударов вглубь территории Российской Федерации, поскольку не оставляют надежд на перезагрузку отношений с Москвой в будущем.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 мая заявил, что поставка киевскому режиму всё более дальнобойных западных ракет может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше. Это будет уже очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым, добавил он.