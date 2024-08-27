Париж, 27 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Спутницу и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова, задержанных вместе с ним в аэропорту в Париже, отпустили после допроса. Об этом 26 августа сообщила газета Le Figaro.

TechCrunch Павел Дуров

В статье говорится, что содержание Дурова под стражей в полиции официально продлили до среды, 28 августа.

39-летнего французско-российского миллиардера практически всегда сопровождали телохранитель и помощница. После допроса их отпустили на свободу.

Как сообщало ИА Регнум, дело в отношении бизнесмена было открыто 8 июля в рамках предварительного расследования, инициированного по результатам проверки отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Дурова 24 августа задержали в аэропорту Ле-Бурже. Ордер активировался только после того, как основатель популярного мессенджера прибыл во Францию. Следователи поместили Дурова под стражу. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Срок его задержания истечёт 28 августа, уточнили в прокуратуре Парижа.

В Объединённых Арабских Эмиратах внимательно следят за делом Павла Дурова. В адрес правительства Франции направили запрос на предоставление ему всех консульских услуг.

Задержание основателя мессенджера Telegram является отличительной чертой диктатуры, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с приостановившим свою предвыборную кампанию кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди — младшим.