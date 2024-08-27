Москва, 27 августа, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак частично признали вину.

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Симоньян

Отмечается, что пятерым арестованным были предъявлены обвинения в хулиганстве, трое из них уже признали свою вину частично, зафиксировано в материалах дела, которые имеются в распоряжении «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, следователи дополнительно допросили троих потерпевших в рамках расследования уголовного дела о подготовке покушений.

В июле 2023 года ФСБ предотвратила попытку покушения на Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф 88», осуществлявшие под руководством украинских спецслужб подготовку к покушениям. За каждое убийство им обещали заплатить 1,5 млн рублей.

1 апреля Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в геноциде, посягательстве на территориальную целостность страны, пропаганде СВО и оправдании боевых действий России на украинской территории. Главред RT предположила, что СБУ таким образом пытается подготовить оправдание на случай покушения.

24 августа с обвиняемым в подготовке покушений провели очную ставку. В тот же день Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела.