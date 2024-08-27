Киев, 27 августа, 2024, 03:36 — ИА Регнум. На территории всей Украины ночью 27 августа объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены предупредили об опасности с воздуха население всех областей Украины с 03:18 мск.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены, заверили в Минобороны РФ.

Энергетические объекты Украины в результате нанесённого удара получили множество повреждений, признал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назвал удар комбинированным и одним из самых больших за всё время военного конфликта. По его словам, было выпущено более 100 ракет и столько же беспилотников.