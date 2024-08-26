Владивосток, 27 августа, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Учёные Приморья выявили повышенное содержание трития в пробах воды из морей Дальнего Востока. Исследования проводились в экспедиции по мониторингу радиологической безопасности после сбросов воды с японской АЭС «Фукусима-1». О результатах сообщается на сайте Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Тихоокеанский океанологический институт Участники экспедиции

Научная экспедиция отправилась из Владивостока 24 августа на судне «Профессор Гагаринский». Отмечается, что мониторинг начался в июне–июле, а нынешнее исследование — продолжение начатой работы.

Анализы первых проб воды ранее показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио. По заключению учёных, этого следовало ожидать исходя из схемы течений в регионе. Кроме того, повышенное содержание трития обнаружено в районе Южных Курильских островов.

«Задача новой экспедиции — более тщательное исследование акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, являющейся важнейшей рыболовной зоной России», — пояснили в институте.

При этом будут взяты не только пробы воды, но и морской биоты и донных отложений, а также учёные проведут исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, изучат перенос океанских вод через пролив Курильской гряды.

Как сообщало ИА Регнум, в здании второго энергоблока аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» 9 августа обнаружили утечку около 25 тонн радиоактивной воды. Опасная жидкость в окружающую среду не попала. Специалисты станции TEPCO выявили утечку после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива отметили аномальное снижение уровня воды. Проверка показала, что уровень воды в самом бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива находится в пределах нормы.

17 мая TEPCO объявила о начале шестого по счёту этапа сброса очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Ранее со станции в океан уже сбросили 38 тыс. тонн.

На АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. Планируется, что операция растянется на 30–40 лет. Вода проходит очистку, но в ней остаётся тритий, который не поддаётся удалению. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр.

В августе 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Китай выступил против сброса и потребовал прекратить этот процесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны рассчитывают, что Япония предоставит всю необходимую информацию о сбросе воды в океан с «Фукусимы-1».