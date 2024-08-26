Вашингтон, 27 августа, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Переговоры администрации Белого дома с Киевом о возможности увеличения глубины ударов по территории России американским оружием продолжаются. Об этом 26 августа заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

Он указал, что данное пожелание Киева не новое. По словам Кирби, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказывал свои беспокойства на тему возможности расширения зоны ударов ВСУ как в частном порядке, так и публично.

Политика США в отношении использования американского оружия не изменилась, добавил Кирби. Также он заявил о намерении администрации Белого дома выделить Украине оборудование для восстановления повреждений и укрепления энергетической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа издание Politico со ссылкой на анонимные источники в американской администрации отмечало, что США не разрешают Украине применять их вооружение для ударов вглубь территории Российской Федерации, поскольку не оставляют надежд на перезагрузку отношений с Москвой в будущем. В Вашингтоне опасаются, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для ударов по территории РФ не принесёт никакого эффекта, поскольку значимые российские цели выведены из зоны досягаемости средств поражения, указали журналисты.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 мая заявил, что поставка киевскому режиму всё более дальнобойных западных ракет может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше. Это будет уже очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым, добавил он.