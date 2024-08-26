Москва, 27 августа, 2024, 01:42 — ИА Регнум. В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, касающихся проблем с поступлением в 10-й класс. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.

ИА REGNUM Старшие школьники

По словам Музаева, почти половина обращений родителей была из Москвы. В общей сложности, пояснил глава Рособрнадзора, ситуация затронула 1800 московских школьников.

«Мы встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования, в Москве этот вопрос решён», — заверил Анзор Музаев.

Что касается остальных жалоб из других регионов России, то в отдельно взятых школах нет универсальных классов, а закон их не отменял. Музаев добавил, что ситуация решается.

Как сообщало ИА Регнум, родители из нескольких регионов России столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс из-за провала внутренних экзаменов в профильных классах.

О таких проблемах заявили родители из Москвы, Иркутской и Челябинской областей, а также из Краснодарского края.

В октябре 2023 года Анзор Музаев говорил, что в России, возможно, изменится модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования.