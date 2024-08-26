Белгород, 27 августа, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Украинские боевики атаковали два села в Белгородской области. В результате атаки ранения получили пять человек, сообщил 27 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

В Telegram-канале он уточнил, что после атаки беспилотника ВСУ в селе Репяховка Краснояружского района медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине. Также в населённом пункте были повреждены три легковых автомобиля, один из них сгорел.

В селе Косилово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом. В результате детонации пострадали три женщины. С осколочными ранениями их доставили в больницу. В доме выбиты окна и повреждены стены.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа в ходе повторного обстрела боевиками ВСУ Шебекино в Белгородской области были ранены два мирных жителя. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног их доставили в больницу. В трёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посекло два легковых автомобиля.

В ночь на 25 августа ВСУ нанесли удар по белгородскому посёлку Ракитное, в результате пять мирных жителей погибли и ещё 14 пострадали. Среди пострадавших — трое детей, двоих из них госпитализировали с осколочными ранениями. Следственный комитет России после атаки на Ракитное возбудил уголовное дело по статье о теракте.