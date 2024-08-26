Киев, 27 августа, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В зоне боевых действий под Красноармейском (украинское название — Покровск) сложилась наиболее трудная для ВСУ ситуация. Об этом заявил 26 августа глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум Поражение ВСУ

В видеообращении в Telegram-канале он рассказал о докладе главкома ВСУ Александра Сырского о положении на фронте.

«О покровском направлении — наиболее сложное, больше всего российских штурмов, также времевское, торецкое, кураховское направление», — отметил Зеленский.

Исходя из этого, по его словам, принято решение об усилении красноармейского (покровского) направления.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ считают, что провал на красноармейском направлении связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой личного состава. Об этом 22 августа написало британское издание The Economist. Украинский боец Дублин заявил журналистам, что трудности армии усугубляются «идиотскими» порядками.

ВСУ начали покидать позиции в восточной части села Карловка на красноармейском направлении. Благодаря действиям российских военных на этом участке фронта украинские подразделения лишились существенной части логистических путей, необходимых для прибытия резервов и подкреплений, проинформировали 24 августа в силовых структурах Донецкой Народной Республики.