Штат Аризона, США, 26 августа, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Уровень загрязнения плутонием места рядом с ядерным объектом в американском Лос-Аламосе сравним с уровнем, который регистрируется около Чернобыльской АЭС. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на исследование учёного Майкла Кеттерера из университета Южной Аризоны.

Jae C. Hong/AP/TASS Лос-Аламосская национальная лаборатория, штат Нью-Мексико, США

По словам учёного, Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы в каньон до 1963 года.

«Содержание плутония в каньоне и вокруг него сравнимо с тем, что обнаружено на месте Чернобыльской ядерной катастрофы», — цитирует издание Кеттерера.

По информации авторов, власти США потратили не менее 2 млрд долларов на восстановительные работы в этом каньоне, который к 1980-м годам был приведён в соответствие с федеральными стандартами. Потом землю передали округу Лос-Аламос, её облюбовали мотоциклисты и бегуны.

Учёный предупредил, что плутоний может содержаться в воде, попадающей в реку Рио-Гранде, а оттуда — в еду. Также он может далеко распространиться через пепел при лесных пожарах.

Как сообщало ИА Регнум, в британском городе Сискейл, расположенном возле крупного ядерного комплекса «Селлафилд», обнаружили стаю котов, в экскрементах которых содержатся плутоний и цезий.

Ядерный комплекс «Селлафилд» расположен на северо-западе Великобритании. С 1950 года в комплексе производили оружейный плутоний и ядерное топливо для АЭС. В 1956 году на территории комплекса была построена первая в стране АЭС «Колдер Холл» (вторая в мире после Обнинской АЭС 1954 года). Саму станцию закрыли в 1981 году, однако комплекс продолжает функционировать по сей день. В комплексе неоднократно случались утечки радиоактивных веществ (в 1976, 1981 и 2005 годах).

Агентство Associated Press (AP) написало о том, что США снова опасаются нашествия «суперсвиней» из Канады. Суть в том, что растущая популяция трудноискоренимых «суперсвиней» в Канаде угрожает перекинуться к югу от границы, а такие северные штаты, как Миннесота, Монтана и Северная Дакота, предпринимают шаги для остановки вторжения.