Каспийск, Дагестан, 26 августа, 2024, 21:54 — ИА Регнум. В состав ВМФ России принят новый малый ракетный корабль проекта 22 800 «Амур», сообщила 26 августа пресс-служба Министерства обороны.

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Торжественная церемония приёма корабля и подъёма Андреевского флага состоялась под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева в Каспийске.

«Корабли типа «Каракурт», спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз», воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества. Они внесут свой весомый вклад в укрепление боеготовности, действуя в составе надводной составляющей ВМФ», — заявил Моисеев.

Главком ВМФ также отметил, что программа оснащения флота кораблями-носителями высокоточного оружия («Амур» способен нести крылатые ракеты «Калибр-НК») будет продолжена.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проходит заводские ходовые испытания. Субмарины этого проекта вооружены 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и шестью торпедными аппаратами.

В ВМФ РФ в 2024 году поступит 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки, заявил в январе заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он отметил, что флоту практически каждый месяц передаётся новое судно, при этом уровень импортозамещения при их строительстве составляет 100%, и санкции не могут помешать работе.