Москва, 26 августа, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал создать отечественный мессенджер, который будет неуязвим для зарубежных спецслужб.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Нашим цифровизаторам пора внедрить отечественный, неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер. Знаю, что были разработки, но реальных продуктов мы не видим», — приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Глава совета отметил, что в условиях ведения спецоперации на Украине и конфронтации с Западом разработка такой платформы является жизненно необходимой.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным СМИ, обвинения могут касаться дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер− и финансовых преступлений в Telegram. По словам представителя полиции Франции, следствие по делу ведут национальные управления по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется Дуров, а потому не считает правильным делать какие-либо заявления.