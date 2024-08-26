Глава СПЧ призвал создать мессенджер, неуязвимый для зарубежных спецслужб
Глава СПЧ Фадеев призвал создать мессенджер, неуязвимый для зарубежных спецслужб
Москва, 26 августа, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал создать отечественный мессенджер, который будет неуязвим для зарубежных спецслужб.
«Нашим цифровизаторам пора внедрить отечественный, неуязвимый для зарубежных спецслужб мессенджер. Знаю, что были разработки, но реальных продуктов мы не видим», — приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.
Глава совета отметил, что в условиях ведения спецоперации на Украине и конфронтации с Западом разработка такой платформы является жизненно необходимой.
Как сообщало ИА Регнум, 24 августа основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным СМИ, обвинения могут касаться дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.
В тот же день агентство Reuters сообщило, что Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер− и финансовых преступлений в Telegram. По словам представителя полиции Франции, следствие по делу ведут национальные управления по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется Дуров, а потому не считает правильным делать какие-либо заявления.